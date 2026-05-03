Impresa della Pianese in inferiorità numerica | l’1-1 contro la Ternana vale il secondo turno dei playoff

La Pianese ha affrontato la Ternana nel primo turno dei playoff di Serie C, giocando in inferiorità numerica. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1, risultato che permette alla squadra di proseguire la corsa nella competizione. La sfida si è svolta al Comunale di Piancastagnaio, a circa una settimana dall’ultimo incontro tra le due squadre, che aveva concluso la stagione regolare con la vittoria esterna e il sesto posto in classifica.

PIANCASTAGNAIO – A una sola settimana di distanza dall’incrocio che aveva chiuso la stagione regolare del Girone B, sancendo la vittoria esterna e il sesto posto in classifica, la Pianese ritrova la Ternana al Comunale per il primo turno dei playoff di Serie C. In un weekend calcistico inaugurato dalla sconfitta dell’Arezzo in Supercoppa contro il Vicenza (2-5), la compagine di Piancastagnaio scrive un’altra pagina fondamentale della propria storia. Forte del vantaggio del piazzamento, che garantiva la qualificazione anche in caso di parità, la squadra di mister Birindelli impatta per 1-1 al termine di una gara disputata in inferiorità numerica per oltre un tempo, guadagnandosi l’accesso al secondo turno degli spareggi promozione in attesa dell’esito della sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Impresa della Pianese in inferiorità numerica: l’1-1 contro la Ternana vale il secondo turno dei playoff Notizie correlate Play off, Pianese-Ternana: sfida decisiva per il secondo turno? Cosa scoprirai Come potrà la Ternana compensare l'assenza di Majer e Proietti? Chi sono i due giocatori rientrati che cambiano il Pianese? Cosa... La Pianese cala il tris contro le Fere. Primo turno dei playoff al ComunaleTERNANA 1 PIANESE 3 TERNANA (3-4-2-1) Vitali; Donati, Kurti, Pagliari; Kerrigan (15’pt Bruti), McJannet (20’st Vallocchia), Garetto, Ndrecka;... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sesta; Pianese, un cammino entusiasmante; A Terni si chiude la stagione regolare della Pianese; Serie C, Pianese da applausi a scena aperta: Terni espugnata 3-1 e miglior risultato di sempre. Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sestaAi playoff i bianconeri, al miglior risultato della loro storia, incontreranno gli umbri col fattore campo a favore ... lanazione.it Serie C, Pianese da applausi a scena aperta: Terni espugnata 3-1 e miglior risultato di sempreStorica impresa della Pianese, che espugna Terni e conquista una vittoria dal peso straordinario, la più importante della sua storia recente. Un successo che non solo certifica il grande campionato de ... radiosienatv.it UNA PARTITA SENZA SENSO Impresa titanica del Legino in terra piemontese: i campioni della Liguria vincono in casa della Volpiano Pianese la prima partita della fase nazionale Under 19 Le Foxes di Tino Romeo rimangono spiazzate dalla incredibile e me - facebook.com facebook