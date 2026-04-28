Nella Serie C femminile, la squadra Gea ha ottenuto una vittoria nella prima partita della stagione. La formazione ha mostrato determinazione e impegno in campo, confermando di aver intrapreso un percorso positivo. La prossima fase del campionato vedrà le ragazze impegnate a mantenere questa linea, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La stagione prosegue con partite da affrontare con lo stesso spirito.

Grinta, cuore e tanto coraggio. Con questi ingredienti la Gea potrà ottenere la salvezza in serie C. La formazione femminile della Gea debutta nei playout di serie C femminile, battendo al Palasport di via Austria, il Bellaria Cappuccini (57-45 il risultato finale), al termine di una partita durissima, che le ragazze di Luca Faragli hanno portato a casa, con intelligenza e tanta determinazione e concentrazione. Borellini e compagne hanno rispettato i pronostici venendo fuori al momento giusto, per fare il primo passo verso la salvezza in serie C. "È stato un incontro di altissima intensità, con ’schiaffi’ a destra e sinistra – commenta il coach biancorosso Luca Faragli – che è stato giocato sul filo dell’equilibrio per tutto il primo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Gea, buona la prima. La strada è giusta

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