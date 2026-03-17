Serie C La salvezza del Carpi ora passa dal ’Cabassi’ Cambia la Ternana che punta mister Bisoli

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carpi cerca la salvezza nel campionato di Serie C e deve ottenere ancora tre o quattro punti per garantirsi la presenza anche l’anno prossimo. La squadra gioca le sue ultime partite al ’Cabassi’. La Ternana, invece, cambia allenatore e punta su mister Bisoli, mentre si prepara alle prossime sfide di campionato.

Passa dal ’Cabassi’ la salvezza del Carpi che ha bisogno ancora di 3 o 4 punti per essere certo di disputare l’anno prossimo la C per il terzo anno di fila. Nelle ultime 5 giornate, infatti, i biancorossi saranno di scena per 3 volte fra le mura amiche con il calendario che prevede subito 2 sfide di fila, anche se interrotte dal turno di riposo forzato per l’esclusione del Rimini. Sabato arriva il Pineto quarto della classe, poi venerdì 3 aprile ci sarà lo scontro diretto col Pontedera fanalino di coda, una sorta di match point anticipato. I toscani sono infatti ora a -16 e se restassero a più di 8 punti di distanza la squadra di Cassani potrebbe anche arrivare quart’ultima salvandosi senza la disputa del playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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