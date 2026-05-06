Nella Serie A2 Femminile, la squadra ha concluso una stagione considerata positiva, nonostante l’amarezza per la sconfitta in gara-3 di semifinale contro una squadra avversaria. L’allenatrice ha commentato il percorso, sottolineando la buona partenza nei primi due quarti e un approccio efficace sia in attacco che in difesa. La squadra si dice orgogliosa di quanto raggiunto durante l’intera annata.

"Brave per i primi due quarti, l’abbiamo approcciata bene, giocando una buona pallacanestro sia a livello difensivo che offensivo". Queste le parole di coach Alessio Cioni (nella foto a destra), nel commentare il quasi perfetto primo tempo della sua Use Rosa Scotti nella ’bella’ sul parquet di Alpo Villafranca per un posto nella finale play-off di A2 femminile. Purtroppo per le biancorosse, però, i secondi due tempini non sono stati all’altezza dei primi 20 minuti di gioco e le marchigiane hanno ribaltato il risultato. "Dopo l’intervallo abbiamo un po’ abbassato il ritmo perché ci sono mancate anche le energie essendo una gara tre, è cambiato il metro arbitrale che ha concesso molto di più e loro sono state più brave di noi ad adeguarsi – prosegue il tecnico biancorosso –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2 Femminile. La Scotti saluta una stagione positiva: "Peccato per gara-3 di semifinale con Alpo ma c’è da essere orgogliosi di quanto fatto»

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