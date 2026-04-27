Nella semifinale dei playoff di basket femminile di A2, Use subisce una sconfitta pesante in trasferta contro ECODENT ALPO, con il punteggio di 76-55. La squadra di Villafranca si trova ora a dover affrontare la partita di ritorno, con i punti di Peresson e Parmesani che si distinguono tra le fila di ECODENT. La sfida tra le due formazioni prosegue nella prossima gara, prevista tra le mura di Use.

Ecodent 76 Use Rosa Scotti 55 ECODENT ALPO: Peresson 15, Parmesani 19, Rainis 8, Soglia 10, Gregori 9, Rosignoli 9, Grisi, Furlani, Reschiglian 4, Mancini 2. All.: Soave. USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 13, Ianezic 7, Antonini 6, Vente 14, Rylichova 5, Ruffini 4, Logoh n.e., Ndiaye 2, Casini 2, Manetti 2, Panchetti. All.: Cioni. Arbitri: Giambuzzi e Renga Parziali: 16-15; 26-27; 57-36. VILLAFRANCA - Il primo round va alle rivali venete: con il 76-55 inflitto all’Use Rosa Scotti, l’Ecodent Alpo di Villafranca ha sfruttato al meglio il fattore-campo aggiudicandosi "gara 1" di semifinale. Una giornata no per le cestiste empolesi, con le avversarie che sono emerse alla distanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket A2 femminile, semifinale play off. Use, Villafranca amara. Ma ora gara 2

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