A Brescia, nel quartiere Badia, è stata trovata una nuova scritta su un muro che fa riferimento a Sergio Ramelli. La frase, che include anche un insulto rivolto ai fascisti e un’immagine violenta, è apparsa recentemente. Questa non è la prima volta che Ramelli viene oggetto di atti vandalici o scritte offensive. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questo gesto.

Di nuovo Sergio Ramelli nel mirino dei violenti: " Tutti i fascisti Ramelli, chiavi inglesi in mezzo ai capelli " è la scritta comparsa su un muro nel quartiere Badia a Brescia. E non è certo il primo: già la scorsa settimana Il Giornale aveva evidenziato come in alcuni gruppi collegati ai Carc dileggiassero il ragazzo ucciso a soli 18 anni da un commando composto da militanti legati ad Avanguardia Operaia. La sua colpa? Essere vicino al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI. In una scuola, l’ITIS Molinari, dove dominavano collettivi di estrema sinistra, la sua appartenenza politica lo rese rapidamente un bersaglio. A.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sergio Ramelli ancora nel mirino: nuova scritta choc a Brescia

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