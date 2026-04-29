Oltraggio a Ramelli dagli anarchici e inni alle Br e a Cospito Il post choc | Sergio dove sei?

Un post sui social ha suscitato polemiche, contenendo riferimenti agli anarchici, alle Brigate Rosse e a Cospito, con un messaggio che chiede “Sergio dove sei?”. La vicenda riguarda la commemorazione di Sergio Ramelli, ucciso più di cinquant'anni fa, e il modo in cui alcuni commenti online hanno aperto discussioni sulla memoria e sui riferimenti storici legati a quegli eventi.

Nemmeno 51 anni dopo il sangue innocente di Sergio Ramelli, prestato a sangue e ucciso per la sola colpa di avere scritto un tema contro il terrorismo rosso, trova pace. Protagonisti gli anarchici, che hanno diffuso un post oltraggioso nei confronti del giovane, inneggiando alle Brigate Rosse e ad Alfredo Cospito, il loro leader detenuto al regime del 41 bis. Il post contro Ramelli. Il riferimento è ad Autonomia Studentesca e Culturale (Asc), un collettivo studentesco italiano di orientamento marxista-leninista-maoista, che si presenta con l’obiettivo di radicare il comunismo tra le nuove generazioni. Leggi anche «L'omicidio di Quentin è l'esito di un clima d’odio e delegittimazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Oltraggio a Ramelli dagli anarchici e inni alle Br e a Cospito. Il post choc: “Sergio dove sei?” Notizie correlate Cospito ammesso come testimone al processo contro sei anarchiciAlfredo Cospito, l’ideologo della Federazione Anarchica Informale, attualmente detenuto al regime di 41-bis nel carcere di Sassari, potrebbe... Spaccate alle banche e danni nel corteo per Cospito, niente processo per i 16 anarchiciNon andranno a processo gli anarchici indagati per le azioni compiute durante un corteo in solidarietà di Alfredo Cospito che si è tenuto in centro a...