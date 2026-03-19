I giudici commentano con amarezza e senza sorpresa le recenti decisioni riguardo alla commemorazione di Sergio Ramelli, definendo il procedimento come una contínua alternanza tra condanne e assoluzioni. Nel corso di un corteo che ricorda la figura storica, alcuni hanno ancora la percezione di elementi fascisti presenti, mentre altri evidenziano come la vicenda si ripeta nel tempo senza esiti definitivi.

«Una noiosa altalena tra condanne e assoluzioni». Sono amareggiati ma non sorpresi e parlano di costanti «contraddizioni», i tredici militanti di estrema destra - condannati a quattro mesi di reclusione, 200 euro di multa e al risarcimento di 3mila euro all’Anpi - davanti alle motivazioni della sentenza che, lo scorso dicembre, li ha ritenuti responsabili di apologia di fascismo. Un commento affidato a uno dei loro legali, Luca Procaccini, che aveva già annunciato ricorso e che oggi lo ribadisce senza mezzi termini: «È una notizia che non emoziona ma che affligge di noia e chiaramente ne riparleremo in Cassazione». Al centro del procedimento il “presente” scandito in coro, da almeno quarant’anni, ogni 29 aprile per Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sergio Ramelli, i giudici che vedono ancora il fascismo nel corteo per commemorarlo

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