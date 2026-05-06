A Napoli, al teatro Sistina, si terrà una serie di spettacoli che inizieranno il 7 maggio. La rappresentazione sarà caratterizzata dall'esibizione di un artista che ha scelto di interpretare le canzoni della tradizione partenopea. La novità di questa tournée si inserisce all’interno di un calendario ricco di eventi culturali previsti nella città, con un pubblico che attende con interesse le date in programma.

"Così cantava Partenope, che provava un dolore dolce. La sua voce era una freccia che colpì il mio cuore" (Johann Gottfried Herder, Parthenope, 1796). Una dichiarazione d’amore di Serena Rossi alla città che l’ha cresciuta e ispirata, un invito a lasciarsi incantare da una Napoli che vive e vibra, che soffre e si innamora, che risuona di storia e di futuro SereNata a Napoli, il primo spettacolo teatrale ideato ed interpretato daSerena Rossi, sarà in scena alTeatro Sistinadal7al10 maggio. Scritto daMaria Sole LimodioePamela Maffiolivede la regia diMaria Cristina Rendini. È prodotto daAgata ProduzionieSavà Produzioni Creative.Gli abiti di Serena Rossi sono disegnati e realizzati in esclusiva da Laura Biagiotti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - SereNata a Napoli al Sistina dal 7 maggio

Notizie correlate

Teatro Sistina: “SereNata a Napoli” di e con Serena Rossi dal 7 maggioROMA – “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli che sta incantando l’Italia intera,...

"Serenata a Napoli", Serena Rossi al Teatro Sistina“SereNata a Napoli” è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Al Sistina SereNata a Napoli, omaggio Serena Rossi alla sua città; Serenata a Napoli, Serena Rossi al Teatro Sistina; Al Regio SereNata, lo spettacolo di Serena Rossi; Serena Rossi al Teatro Regio di Parma.

Serenata a Napoli, Serena Rossi al Teatro SistinaSereNata a Napoli è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli. Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melod ... romatoday.it

Al Sistina SereNata a Napoli, omaggio Serena Rossi alla sua cittàRoma, 5 mag. (askanews) – SereNata a Napoli è il nome del primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi e dedicato a Napoli, che sta attraversando l’Italia e che farà tappa al Teat ... askanews.it

Al Teatro Sistina arriva “SereNata a Napoli”, lo spettacolo ideato e interpretato da @serenarossiofficial dedicato a Napoli Dal 7 al 10 maggio, un viaggio emozionante e intenso che sta incantando l’Italia intera Biglietti LINK IN BIO #SereNataANapoli #Sere - facebook.com facebook