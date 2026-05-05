Serenata a Napoli Serena Rossi al Teatro Sistina

“SereNata a Napoli” è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli.Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Serena Rossi a teatro con lo spettacolo ‘SereNata a Napoli’: È una serenata che io dedico alla sirena Partenope e a NapoliDopo Il treno dei bambini, la nuova stagione di Mina Settembre e le voci di una futura conduzione del Festival di Sanremo, Serena Rossi è a teatro con lo spettacolo SereNata a Napoli. L’attrice ha ... deejay.it

Serena Rossi FanPage. . Era de Maggio.... Quando Serena, la nostra amata Serena Rossi , con SereNata A Napoli debuttava nel prestigioso Teatro Sistina di Roma. DA GIOVEDÌ 7 MAGGIO A DOMENICA 10 MAGGIO . E FU ALLORA CHE IL TEATRO SCOPPI - facebook.com facebook