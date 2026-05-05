Dal 7 maggio, al Teatro Sistina di Roma, va in scena “SereNata a Napoli”, uno spettacolo teatrale ideato e interpretato dall’attrice Serena Rossi. Lo spettacolo, dedicato alla città di Napoli, combina musica e parole in un racconto che punta a coinvolgere il pubblico. È il primo spettacolo teatrale realizzato da Rossi, che porta sul palco un omaggio alla città partenopea, descritto come un viaggio emozionante e intenso.

ROMA – “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli che sta incantando l’Italia intera, è un viaggio emozionante e intenso, fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per raccontare una città leggendaria e affascinante. Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione. Lo...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Teatro Sistina: “SereNata a Napoli” di e con Serena Rossi dal 7 maggio

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"Serenata a Napoli", Serena Rossi al Teatro Sistina“SereNata a Napoli” è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli.

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