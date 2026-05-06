È stato inaugurato un nuovo sentiero che collega alcune zone tra boschi e vigne, offrendo un’alternativa ai percorsi più affollati delle Cinque Terre. Il percorso si snoda in una zona specifica che permette di evitare le principali vie turistiche, contribuendo a ridurre la presenza di visitatori nei borghi vicini. La creazione di questa strada mira a distribuire meglio le persone e alleggerire la pressione sulle aree più frequentate.

? Cosa scoprirai Dove si snoda esattamente questo nuovo percorso tra boschi e vigne?. Come cambierà la gestione della folla nei borghi delle Cinque Terre?. Perché le autorità hanno scelto di investire proprio sui crinali?. Quali nuovi collegamenti uniranno le isole alle zone più interne?.? In Breve Progetto finanziato dal Ministero del Turismo con decorrenza nel 2026.. Francesca Sturlese coordina la valorizzazione del sistema UNESCO.. Interventi tecnici effettuati a Portovenere, Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.. Percorso collega le isole Palmaria, Tino e Tinetto all'entroterra.. Il nuovo Sentiero Uno collega Portovenere, le Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto attraverso un percorso di crinale finanziato dal Ministero del Turismo nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sentiero Uno: la nuova via tra i boschi per sfuggire alla folla

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