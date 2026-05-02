Lago di Como in Valle Intelvi il sentiero verso l’Alpe Squadrina | 2 km tra boschi e silenzio con vista su un borgo di 7 abitanti

Nella Valle Intelvi, a pochi chilometri dal Lago di Como, si trova il sentiero che conduce all’Alpe Squadrina. La passeggiata lunga circa 2 chilometri attraversa boschi e zone di quiete, offrendo una vista su un borgo di sette abitanti. Questo angolo della valle si presenta come un luogo tranquillo, dove il silenzio e la natura prevalgono lungo il percorso.

C’è un angolo della Valle Intelvi che sembra fuori dal tempo. Un luogo semplice, silenzioso, ma capace di sorprendere passo dopo passo: è l’Alpe Squadrina.Le immagini sono di Maurizio Moro, escursionista esperto e fotografo del Lago di Como, che ha raccontato così questa escursione:“Ecco un altro.🔗 Leggi su Quicomo.it

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