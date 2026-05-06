Biennale protesta di Pussy Riot e Femen contro il padiglione della Russia | il blitz con urla contro Putin e fumogeni con i colori dell' Ucraina VIDEO

Stamattina alla Biennale di Venezia si è verificato un episodio di protesta con protagoniste le attiviste di Pussy Riot e Femen. Le due organizzazioni hanno interrotto momentaneamente l’esposizione del padiglione russo, lanciando urla e facendo uso di fumogeni con i colori dell’Ucraina. La manifestazione si è svolta nei giardini della mostra, creando momenti di tensione tra i presenti.

VENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta di Pussy Riot e Femen contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la protesta ha invaso i giardini con slogan contro la Russia. Il blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia era insieme alle attiviste russe anti-Putin con qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale. Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. È stato un sit in, con il volto travisato da passamontagna di color rosa, durato circa un quarto d'ora.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, protesta di Pussy Riot e Femen contro il padiglione della Russia: il blitz con urla contro Putin e fumogeni con i colori dell'Ucraina VIDEO Notizie correlate Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni VIDEOVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la... Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeniVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia: tra urla e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Biennale Arte, Tolokonnikova in arrivo a Venezia: incontri con grandi collezioniste per campagna detenuti politici a Padiglione Russia 2028; Venezia, l'apertura della Biennale fra le tensioni internazionali: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. L'arte batte ogni prepotenza; Gli ispettori assolvono la Biennale: Sanzioni rispettate. Allarme contestazioni; Lo stato dell’arte – Collettivi radicali femministi Biennale di Venezia. Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russ ... vanityfair.it Biennale Venezia 2026, Pussy Riot e Femen protestano contro il Padiglione russo: Mosca uccideI collettivi di protesta Femen e Pussy Riot hanno inscenato un sit-in di protesta di fronte al Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, contro la ... lapresse.it la Repubblica. . Disobbedire disobbedire. Il sangue è l'arte della Russia. Le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta inscenata davanti al Padiglione di Mosca, l'ambasciatore russo asserragliato dentro. Fumogeni rosa come i cappucci - facebook.com facebook La leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, è arrivata al padiglione ceco della Biennale di Venezia, a pochi passi dal padiglione russo. Del nostro inviato Dario Pappalardo x.com