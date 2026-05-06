A Senigallia, il Mercato FIVA torna a invadere il lungomare, portando prodotti provenienti da diverse nazioni extra-europee. L’evento prevede una selezione accurata della merce, volta a assicurare standard di qualità elevati. Le nazioni coinvolte sono state annunciate ufficialmente, ma i dettagli sulla procedura di scelta non sono stati ancora resi noti. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di prodotti internazionali.

? Cosa scoprirai Quali nazioni extra-europee porteranno i loro prodotti sul lungomare?. Come verrà selezionata la merce per garantire l'alta qualità promessa?. Cosa accadrà all'economia locale grazie al flusso di visitatori previsto?. Perché la distribuzione dei banchi è stata studiata sui due lungomare?.? In Breve 8-10 maggio 2026 l'evento occuperà i lungomare Marconi e Alighieri. 80 o 90 banchi espositivi con espositori da Europa e America Latina. 60% dei banchi dedicati al cibo, 30% non alimentare, 10% somministrazione. L'iniziativa mira a incrementare l'affluenza turistica e commerciale nel territorio senigallese. L’8, il 9 e il 10 maggio 2026 il Mercato Europeo FIVA torna a Senigallia occupando i lungomare Marconi e Alighieri con un percorso che attraversa le diverse nazioni europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, l’Europa conquista il lungomare: torna il Mercato FIVA

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