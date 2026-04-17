Un giovane di 24 anni di origine tunisina, senza una residenza stabile, è stato arrestato dai Carabinieri sul lungomare Mameli a Senigallia. Il ragazzo, che aveva già avuto un provvedimento di espulsione, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi dal centro cittadino. La Polizia aveva segnalato il suo ritorno irregolare nel territorio nazionale, e l’intervento è avvenuto in seguito a un controllo di routine.

Un ventiquattrenne di nazionalità tunisina, privo di una dimora fissa, è stato fermato dai Carabinieri sul lungomare Mameli a Senigallia dopo essere rientrato illegalmente in Italia. L’intervento è avvenuto durante un monitoraggio straordinario del territorio che ha l’impiego di diverse pattuglie e il supporto delle unità cinofile provenienti da Pesaro. L’inseguimento sul lungomare nord verso Marotta. La dinamica si è sviluppata quando due militari, impegnati nel controllo della zona, hanno notato due individui muoversi con atteggiamento sospetto nella sezione nord del lungomare. Nel momento in cui i due giovani sono stati avvicinati dalle forze dell’ordine, hanno tentato una fuga precipitosa puntando in direzione di Marotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga sul lungomare a Senigallia: preso il 24enne già espulso

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