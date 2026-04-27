Senigallia il nuovo lungomare tradisce il progetto | solo asfalto

A Senigallia, il nuovo tratto di lungomare tra il porto e la terrazza Marconi è stato completato con una pavimentazione interamente asfaltata. La scelta del materiale ha suscitato alcune critiche tra residenti e visitatori, considerando che il progetto iniziale prevedeva diverse soluzioni. Finora, non sono stati annunciati cambiamenti o interventi di modifica alla superficie realizzata.

? Cosa sapere Il nuovo lungomare tra porto e terrazza Marconi a Senigallia presenta una pavimentazione asfaltata.. L'intervento sostituisce il progetto Velvet Waterfront da 7 milioni di euro sulla mobilità sostenibile.. Lunedì 27 aprile 2026, il nuovo lungomare di Senigallia tra il porto e la terrazza Marconi si presenta con una distesa di asfalto perfettamente liscia, segnando un netto distacco dai progetti di mobilità sostenibile presentati nel 2023. Camminando lungo la costa, dove i sottoservizi sono stati recentemente rifatti, l’impatto visivo è quello di una superficie progettata per la velocità piuttosto che per il passeggio. La nuova...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il nuovo lungomare tradisce il progetto: solo asfalto Notizie correlate Leggi anche: Lungomare Ancona: sì all’ok ambientale per il progetto di ristrutturazione del lungomare nord Il nuovo caccia franco-tedesco non decolla. Merz “tradisce” Macron e guarda al progetto curato da Italia, Regno Unito e Giappone“È più probabile che venga annunciato che il progetto è terminato piuttosto che ci sia un suo rilancio”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tartaruga marina morta sulla spiaggia: nuovo ritrovamento sul lungomare Mameli; Polo scolastico 0-6 a Cesanella di Senigallia, stavolta ci siamo – FOTO; Michela Gambelli: Il decoro del Lungomare Italia, primo test stagionale fallito; Costo stabilimenti, Senigallia aumenta (e non di poco) ma resta tra le più accessibili [n°3592]. Senigallia, arriva per il 2026 il doppio senso di marcia sul lungomare Da Vinci al CiarninPer il 2026 sono previsti: la sistemazione della falda del campo da calcio di Marzocca (250mila euro); il secondo stralcio di via Verdi (1.173.350); l’adeguamento impiantistico della Biblioteca ... corriereadriatico.it Senigallia, il lungomare Marconi si rifà il look: il secondo step solo dopo l’estateSENIGALLIA Restyling del lungomare Marconi diviso in due fasi. La prima, in corso, si concluderà per la fine di marzo per poi riprendere con la seconda dopo l’estate, così da non creare disagi alle ... corriereadriatico.it CHIETI ED I SUOI TIFOSI COMMOVENTI A SENIGALLIA: I NEROVERDI SONO NEI PLAY OUT Chieti, ²6/°4/²°²6, o.d'a. VIGOR SENIGALLIA 2 CHIETI CALCIO 1922 3 Con i "se" e con i "ma" in genere non si va lontano. Tuttavia è inevi - facebook.com facebook