Senigallia Landi si candida | la sfida sociale per il bene comune

Un candidato si presenta a Senigallia con l’obiettivo di portare l’esperienza nel terzo settore nel mondo della politica locale. La sua candidatura mira a affrontare questioni sociali e trovare soluzioni concrete per la comunità. La sua proposta si basa su un percorso di impegno civico e volontariato, con l’intento di contribuire al benessere collettivo attraverso un approccio pratico e diretto.

? Cosa scoprirai Chi è l'uomo che vuole trasformare il sociale in politica?. Come può l'esperienza nel terzo settore risolvere i problemi cittadini?. Quali soluzioni concrete propone Landi per le fasce più fragili?. In che modo la cooperazione può cambiare il futuro di Senigallia?.? In Breve Esperienza quinquennale maturata con Stefania Pagani nella lista Vola Senigallia. Quarantennale percorso professionale nel settore della cooperazione sociale locale. Radici politiche nel volontariato e nell'associazionismo cattolico senigallesco. Obiettivo integrare competenze del Terzo Settore nella gestione amministrativa cittadina. Gabriele Landi, cinquantottenne con un’esperienza quarantennale nel sociale, annuncia la sua candidatura indipendente nelle liste di Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS per affrontare le sfide della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Landi si candida: la sfida sociale per il bene comune Notizie correlate Qui Senigallia: verso la sfida a Castelfidardo. Urso e la Vigor pronti a dirsi sì: "Finiamo bene»Il futuro della Vigor è già in cantiere, ma nulla può distrarre mister Clementi dall’unico obiettivo: i playoff. Fratelli d’Italia sfida la politica: “No a poltrone, sì al bene comuneSommario Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Massimiliano Oggiano, ha inaugurato la nuova sede del partito in via Casimiro, ribadendo... Tutti gli aggiornamenti La forza della cooperazione per il futuro di Senigallia. Sono Gabriele Landi, ho 58 anni, sono sposato e padre di una bambina di 10 anni. Da quasi quarant’anni la mia vita professionale e umana è legata alla cooperazione sociale in una realtà storica dell ... senigallianotizie.it Senigallia, elezioni comunali: ecco candidati e candidate del centrodestra per OlivettiSei le liste a sostegno di Massimo Olivetti: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, La Civica, Noi con Olivetti e Senigallia al centro ... centropagina.it