A Senigallia si avvicina una sfida importante contro Castelfidardo, mentre la squadra locale si prepara con entusiasmo. L’allenatore e i giocatori della Vigor sono concentrati sul raggiungimento dei playoff, obiettivo principale della stagione. La squadra ha già avviato i preparativi per il futuro, ma attualmente il focus rimane sulla partita imminente e sulla volontà di chiudere al meglio il campionato.

Il futuro della Vigor è già in cantiere, ma nulla può distrarre mister Clementi dall’unico obiettivo: i playoff. "Chiaramente siamo già al lavoro per programmare il futuro - spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Si sta aprendo una fase di interlocuzione con i vari procuratori per capire le intenzioni dei componenti della rosa. Come ho detto e ripetuto mille volte, è nostra intenzione continuare a puntare su questo gruppo, su questi ragazzi che hanno disputato un’ottima stagione. Alla società fa piacere sapere che il desiderio di rimanere è forte, di certo però potremo avere un’idea più chiara quando inizieranno le trattative che al momento non abbiamo ancora intavolato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia: verso la sfida a Castelfidardo. Urso e la Vigor pronti a dirsi sì: "Finiamo bene»

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