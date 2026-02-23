Fratelli d’Italia sfida la politica | No a poltrone sì al bene comune

Massimiliano Oggiano ha inaugurato la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Casimiro, spiegando che il partito vuole concentrarsi sul bene comune invece di occupare poltrone. Ha sottolineato la volontà di mantenere stabile la maggioranza e di promuovere progetti concreti per il territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi sostenitori, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Ora, il partito si prepara a rilanciare le iniziative in città.

Sommario. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano, ha inaugurato la nuova sede del partito in via Casimiro, ribadendo l’impegno del partito sulla tenuta della maggioranza e sfidando le dinamiche politiche attuali. L’evento, tenutosi sabato pomeriggio, ha la partecipazione del segretario regionale Marcello Gemmato. — Il sole pomeridiano di sabato 21 febbraio ha illuminato l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia in via Casimiro, un evento che ha segnato un momento cruciale per il partito. Massimiliano Oggiano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha colto l’occasione per fare il punto sulla situazione politica e sulla tenuta della maggioranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sansepolcro, Pd: “Bilancio, emendamenti e verità politica: Fratelli d’Italia si prende la maggioranza”A Sansepolcro, il recente Consiglio comunale ha visto Fratelli d’Italia ottenere la maggioranza attraverso il voto favorevole al bilancio, superando questioni di emendamenti di modesto impatto.

Italia, la sfida della politica industriale e quella casella da colmare al MimitL’Italia si trova a un punto di svolta per la sua politica industriale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fratelli d’Italia: candidato civico o politico. Donzelli: Vogliamo dare discontinuità, Prato fondamentale; Referendum, non sarà una sfida politica. FdI scende in campo: Meloni non è a rischio. E tenta di arruolare la sinistra per il Sì; L'astensione al referendum come alibi di chi perderà la sfida; Fdi indica la rotta verso il referendum e carica i suoi: Interesse della nazione. Il sondaggio Tecnè: Sì in vantaggio.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FDI. SPERANZON (FDI): RAFFORZARE ULTERIORMENTE RUOLO PARTITO COME PUNTO DI RIFERIMENTO VENETI»Il Senatore Raffaele Speranzon ha ricevuto dal Presidente Giorgia Meloni la nomina a Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia per il Veneto. agenziagiornalisticaopinione.it

Fratelli d'Italia, rivoluzione in Veneto: De Carlo non è più segretario regionale. Meloni nomina SperanzonFatali al coordinatore Luca De Carlo (che si è dimesso) i risultati delle elezioni Regionali e le tensioni crescenti su Venezia, attesa dal voto ... corrieredelveneto.corriere.it

Fratelli d’Italia in piazza a Potenza per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Le dichiarazioni del segretario cittadino Galella. - facebook.com facebook

Ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo. Firma anche tu per chiedere la revoca immediata del suo mandato all’ONU. Firma: fratelli-italia.it/albanese-dimis… x.com