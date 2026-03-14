Pensioni arriva quella part-time e in anticipo | ecco che cosa fare

Da oggi è possibile andare in pensione in anticipo o con un contratto part-time grazie a nuove opzioni introdotte nel sistema previdenziale. Chi si avvicina all’età pensionabile può scegliere di ridurre le ore lavorative o di uscire prima, rispettando le nuove modalità previste dalla legge. Queste misure permettono ai lavoratori di pianificare meglio il passaggio al pensionamento.

A un passo dalla pensione ma c'è voglia già di assaporare il tempo libero e rallentare sul lavoro? Adesso si può. La posizione previdenziale diventa flessibile, esattamente come un part-time. Al mattino lavoratori, al pomeriggio pensionati. Qualche giorno fa il Parlamento ha dato il via libera al nuovo part-time incentivato nel quadro della legge annuale sulle piccole e medie imprese. Un modo per creare un terreno fertile per il cambio generazionale e avvicinare i lavoratori al meritato riposo. La misura, di fatto, è in via sperimentale per il biennio 2026-2027 ed è rivolta a tutti i lavoratori del settore privato che raggiungeranno i requisiti per accedere al trattamento previdenziale all'inizio del 2028. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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