Mascali rinnovata con delibera di giunta la convenzione tra il Comune e l' Archeoclub

La Giunta comunale di Mascali ha approvato con una delibera la convenzione tra il Comune, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania e l'Archeoclub, sezione comprensoriale. La collaborazione riguarda le ricerche archeologiche sul territorio comunale. La delibera riguarda i termini e le modalità di questa collaborazione, che coinvolge le parti coinvolte nel progetto di ricerca e studio archeologico.

La Giunta comunale di Mascali, con propria delibera, ha proceduto all’approvazione della convenzione per ricerche archeologiche nel territorio di Mascali, tra la Soprintendenza ai beni culturali e Ambientali di Catania, il Comune di Mascali e l'associazione Archeoclub - Sezione Comprensoriale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Camera mortuaria all'ospedale di San Severo: rinnovata la convenzione tra Asl Fg e ComuneL’intesa ha validità di cinque anni e andrà a scadere il 28 febbraio 2031, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti. Guardie Ambientali: rinnovata la convenzione con il Comune per una maggiore sorveglianzaMonitoraggio, controllo e sorveglianza ambientale sull’intero territorio comunale con un occhio particolare alle contrade.