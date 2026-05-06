Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia e ha trascorso circa quattro ore nell’ufficio dei pubblici ministeri senza rispondere alle domande. Durante questa permanenza, non ha fornito dichiarazioni ufficiali. Marco Poggi, un conoscente, ha dichiarato di non aver mai visto con Andrea i video privati di Chiara Poggi. Sempio è arrivato poco prima delle 10 al volante della sua auto.

Faccia a faccia tra Andrea Sempio e i pm della procura di Pavia. Il neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato poco prima delle 10, al volante della sua auto. Con lui anche i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotto, che lo difendono. È rimasto per quasi quattro ore in procura, uscendo intorno alle 13.40, ma nonostante il lungo tempo trascorso in tribunale, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nella piazza di fronte al Palazzo di Giustizia, nel pieno centro della cittadina, tra turisti e studenti, dal primo mattino ci sono decine di giornalisti in diretta televisiva, agenzie di stampa, fotografi e cronisti dei quotidiani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio in procura per quattro ore, ma non risponde ai pm. Marco Poggi: "Mai visti con Andrea i video intimi di Chiara"

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