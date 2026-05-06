Nelle ultime intercettazioni pubblicate, Andrea Sempio si mette in contatto con Chiara Poggi prima del delitto, chiedendole se riescono a vedersi. La conversazione si svolge poco prima dell'evento che ha coinvolto la giovane. Le registrazioni rivelano il dialogo tra i due, con Sempio che si interessa a un incontro con Chiara Poggi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto della telefonata.

Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto. Lo si evince da un’intercettazione fatta ascoltare dalla Procura di Pavia durante l’interrogatorio. In questa l’indagato avrebbe dichiarato di aver visto uno dei video di Chiara e Alberto. Inoltre, parlando tra sé e sé, avrebbe riportato anche alcune delle parole dette da Chiara durante quella conversazione, come: “Non ci voglio parlare con te“. Quando Sempio le ha chiesto se riuscissero a vedersi, Chiara avrebbe riattaccato il telefono. Sempio intercettato: ha chiamato Chiara prima del delitto Cosa ha detto Andrea Sempio? Su i video intimi Sempio intercettato: ha chiamato Chiara prima del delitto La svolta sul caso di Garlasco potrebbe essere nelle intercettazioni dove Andrea Sempio parla tra sé e sé di una chiamata fatta a Chiara Poggi prima del delitto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sempio ha chiamato Chiara Poggi prima del delitto, cosa dice nell'intercettazione: "Riusciamo a vederci?"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Dentro la Notizia: Delitto di Garlasco: Sempio ha ucciso Chiara per un rifiuto Video.

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Sempio intercettato: avrebbe tentato un approccio rifiutato da Chiara Poggi. Avrebbe detto - parlando da solo in auto - di avere chiamato la ragazza al telefono prima del delitto. https://www.ladige.it/attualita/2026/05/06/legale-sempio-in-grado-di-spiegare-quell - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com