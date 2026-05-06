Durante un interrogatorio, un uomo ha chiesto di ascoltare un audio e di vederlo nel contesto delle notizie precedenti. La conversazione si è svolta in un'auto, e la richiesta è stata fatta prima di eventuali analisi o commenti ufficiali, lasciando spazio a dubbi sulla comprensione dei contenuti registrati. La scena è stata registrata e fa parte di un'indagine in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

"Voglio sentire l'audio, voglio contestualizzarlo, voglio vederlo in relazione alle notizie che sono uscite prima". Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, ai microfoni di Dentro la notizia, commenta così le intercettazioni riportate nel pomeriggio dal Tg1 in cui il 38enne, parlando da solo, avrebbe detto di aver telefonato a Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi. "Una cosa non mi torna ed è di una banalità sconcertante." riflette il difensore. "Sempio era già stato indagato e lo sapeva, era già stato intercettato e lo sapeva, stava affrontando una nuova indagine e ugualmente lo sapeva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio e la confessione in auto, "suona strano": il buco nero nell'intercettazione

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A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda x.com