In giornata, Andrea Sempio è stato convocato in procura a Pavia per un interrogatorio. L'indagato, accusato di aver ucciso Chiara Poggi con motivi di crudeltà e abietezza, si è presentato a bordo di un'auto. La stessa procura sta ascoltando anche il fratello della vittima, Poggi, senza ancora rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Andrea Sempio - indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi - è entrato in auto in procura a Pavia dove è stato convocato per essere interrogato. Ad attenderlo sia davanti all'ingresso principale che su quello secondario decine di giornalisti e telecamere. La difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno già annunciato ieri che non parlerà. ''Considerato che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo'' il 38enne commesso in un negozio di telefonia ''si avvarrà della facoltà di non rispondere''. Un confronto che la difesa si riserva eventualmente di chiedere dopo la chiusura indagine sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sempio (che non risponderà) e Poggi in Procura. Cosa vogliono sapere i pm dal fratello della vittima

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