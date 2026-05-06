Garlasco perché Sempio convocato in procura insieme a Marco Poggi non risponderà ai pm

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi, si presenterà in Procura di Pavia per un interrogatorio. È la prima volta che l’indagato si presenta davanti ai magistrati da quando è stata riaperta la nuova inchiesta. Sempio sarà accompagnato da un avvocato e ascoltato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, che coordina le indagini insieme ad altri pm. La convocazione avviene nel quadro delle attività investigative in corso.

Andrea Sempio da un lato e chi lo accusa dall’altro. Per la prima volta da quando la nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi è stata riaperta, l’indagato varcherà la porta della Procura di Pavia e si siederà davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, titolare dell’indagine insieme ai.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Garlasco, Pasquale Bacco contro il legale di Marco Poggi e chi minimizza la perizia Albani

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