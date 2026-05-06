Oggi in Procura a Pavia sono attesi Andrea Sempio e Marco Poggi. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere, secondo quanto comunicato dai suoi avvocati. La presenza dei due è prevista nel quadro delle indagini in corso, che hanno portato a questa convocazione. Nessun'altra informazione è stata fornita sui dettagli dell'interrogatorio o sulle eventuali dichiarazioni.

Andrea Sempio e Marco Poggi sono attesi oggi in Procura a Pavia. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, “si avvarrà della facoltà di non rispondere”, hanno fatto sapere ieri i suoi legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. Verrà sentito anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, alla sua terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi atteso in Procura. Sempio non risponderà al pm

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