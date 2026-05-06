Andrea Sempio, 38 anni, si è presentato oggi in Procura accompagnato dai propri avvocati. La sua presenza ha suscitato sorpresa tra gli inquirenti, senza che siano stati resi noti dettagli sulle ragioni dell’incontro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento riguardo alle motivazioni dell’accesso o alle eventuali novità emerse durante la visita. La situazione resta sotto osservazione.

Andrea Sempio, 38 anni, è arrivato in Procura accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Ad attenderlo decine di giornalisti, posizionati sia all’ingresso principale sia a quello secondario. L’indagato è stato formalmente convocato per essere interrogato nell’ambito dell’inchiesta che lo vede oggi come unico sospettato per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Il capo di imputazione gli contesta l’omicidio aggravato dalla crudeltà e da motivi ritenuti abietti. La scelta: facoltà di non rispondere. Nonostante la presenza davanti ai magistrati, Sempio ha scelto di non rispondere alle domande.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sempio arriva in procura e spiazza tutti: cos’ha fatto!

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Andrea Sempio convocato in procura per ultimo interrogatorio: Ha ucciso da solo Chiara Poggi; Sempio convocato dalla procura: Uccise Chiara da solo; Caso Garlasco, per la procura Sempio avrebbe ucciso Poggi da solo. Lui: Assurdo il movente sessuale, non la frequentavo; Garlasco, per Andrea Sempio arriva la convocazione dalla Procura di Pavia: l'accusa sarebbe di omicidio volontario.

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#Garlasco, #Mattino5 Marco #Oliva sulle #chat di #Sempio su #ossessione per una ragazza: "Non credo che sia Chiara Poggi da una serie di elementi (..) Lui arriva a dire che lei ad un certo punto s'è accorta di lui e lui non l'ha voluta più considerare" #Chiara x.com

18 anni di fango. E non sentirli. In studio si parla dell'invito a Sempio. Poi arriva una domanda semplice: “Chiederete scusa per i 18 anni di fango su Stasi” Domanda semplice. Risposta molto meno. - facebook.com facebook