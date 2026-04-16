Lotito spiazza tutti | La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano! Parole forti del presidente della Lazio ecco cos’è successo

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Lazio ha dichiarato che la Serie A viene sfruttata da diversi soggetti, definendola come una

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