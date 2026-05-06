Semafori sotto controllo | in funzione l’impianto di via Melucci Salgono a otto i T-red attivi in città

Da oggi l’impianto di controllo semaforico in via Melucci è attivo, aggiungendosi agli otto sistemi T-red già in funzione in città. Questi dispositivi monitorano il rispetto del segnale rosso e, quando vengono rilevate infrazioni, scattano le foto come prova. La presenza di più sistemi di controllo mira a garantire una maggiore sicurezza stradale, riducendo i passaggi con il rosso e prevenendo incidenti negli incroci più trafficati.

Passare con il rosso non è una distrazione, ma una scelta che può trasformare un incrocio in un punto di rischio permanente. Da lunedì 11 maggio torna attivo in via Melucci l’impianto che fotografa chi ignora il semaforo rosso all’intersezione con via Rimembranze, uno dei nodi più trafficati.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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