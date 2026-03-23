Salgono a 56 i defibrillatori attivi sul territorio di Modena

I dispositivi sono installati in luoghi a elevato assembramento del centro e all’interno di nidi e scuole dell’infanzia comunali L’Amministrazione comunale ha infatti affidato, per un importo di 110 mila euro, il servizio di posa dei nuovi defibrillatori e di manutenzione periodica e assistenza tecnica per il corretto stato di manutenzione e funzionamento di tutti i 58 defibrillatori comunali in città. A queste attività si aggiunge inoltre la formazione per l’utilizzo dei defibrillatori. A occuparsi del servizio, per un contratto della durata di tre anni e un mese rinnovabile alla scadenza per ulteriori tre anni è l’impresa EmiMed srl di Reggio Emilia, operatore economico dotato dei requisiti tecnici idonei alla fornitura del servizio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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