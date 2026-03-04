Agli ingressi di Foggia entrano in funzione i rilevatori di velocità slitta l' installazione dei foto-red ai semafori

Da ieri pomeriggio, alle 16, sono entrati in funzione sei nuovi rilevatori di velocità agli ingressi di Foggia. La loro installazione è stata completata martedì 3 marzo. Nel frattempo, l’installazione dei foto-red ai semafori è stata rimandata. I dispositivi sono stati posizionati in punti strategici per monitorare la velocità dei veicoli che entrano in città.

Sono stati installati e da ieri pomeriggio, martedì 3 marzo, alle 16, sono ufficialmente entrati in funzione i sei nuovi rilevatori di velocità posizionati agli ingressi della città di Foggia. L’intervento rientra nel piano dell’amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza stradale lungo le principali arterie di accesso al centro abitato. Come spiega l’assessora alla Mobilità Daniela Patano, i dispositivi non sono autovelox e quindi non emettono sanzioni per eccesso di velocità. Si tratta invece di strumenti di rilevazione con funzione esclusivamente dissuasiva. I 6 rilevatori sono stati collocati in punti strategici, scelti tra gli ingressi più trafficati della città: via Lucera, via Napoli, via San Severo, viale degli Aviatori, via Manfredonia, via Cerignola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

