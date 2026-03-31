Gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del tribunale in corso Mazzini hanno deciso di scioperare ieri mattina, manifestando davanti all’ingresso del cantiere. La protesta è iniziata a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte dell’azienda incaricata dei lavori, che dura da tre mesi. Gli operai si sono seduti all’ingresso per evidenziare la loro situazione.

Da tre mesi sono senza stipendio e ieri mattina, in segno di protesta, gli operai che stanno ristrutturando il tribunale dorico, quello in corso Mazzini, hanno scioperato sedendosi all’ingresso del cantiere esterno. Erano un folto gruppetto, per lo più di etnia straniera, pachistani e peruviani, tutti dipendenti di una ditta di Caserta che ha vinto l’appalto e si è aggiudicata il maxi lotto pagato in parte con i fondi del Pnrr. Alle 7 gli operai, con la divisa addosso e arrivati puntuali al cantiere, come tutte le mattine lavorative, non sono entrati per iniziare l’attività ma si sono seduti con le braccia conserte per dare un segnale. Un gesto che è stato visto dai primi dipendenti arrivati, personale amministrativo, magistrati, avvocati e anche dalla presidente del tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta. Sciopero degli operai nel cantiere del tribunale: "Tre mesi non pagati"

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