Incendio a Cormano in fiamme il tetto di un palazzo in ristrutturazione

Questa mattina a Cormano, in provincia di Milano, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto di un edificio in fase di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto la copertura del palazzo, attirando l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono al momento segnalazioni di persone ferite o coinvolte direttamente nell’incendio. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Cormano (Milano), 28 aprile 2026 – Attimi di paura questa mattina a Cormano, in provincia di Milano. Intorno alle 10.30 di oggi, martedì 28 aprile, è scattato l’allarme per un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento sul tetto di un edificio di via Puccini. Stando a quanto emerso il rogo è scoppiato in una palazzina di tre piani, in questo momento disabitata. Il palazzo, in base alle prime informazioni, era infatti privo di inquilini per degli interventi di ristrutturazione. L’allarme in via Puccini. L'allarme è scattato durante i lavori di coibentazione del tetto. Le fiamme sono state spente e circoscritte dalle squadre di soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Cormano, in fiamme il tetto di un palazzo in ristrutturazione Notizie correlate Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme sul tetto di un palazzo di sette piani Forte dei Marmi, un altro incendio nel tetto di una villa in ristrutturazioneForte dei Marmi (Lucca), 24 marzo 2026 – Un altro incendio in un altro cantiere di un’abitazione. Una raccolta di contenuti Si parla di: Bollate, grosso incendio in azienda, fiamme e fumo visibili a distanza – VIDEO. Incendio a Cormano, in fiamme il tetto di un palazzo in ristrutturazioneL’allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Puccini, in un edificio di tre piani. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco ... msn.com Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazioneCormano, incendio tetto in una palazzina in ristrutturazione, intervento dei Vigili del fuoco. Emergenza nella mattinata di oggi, 28 aprile in via Giacomo ... ilnotiziario.net