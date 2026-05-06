Sei i cani urinano su abitazioni e veicoli i proprietari sono obbligati a versare acqua per pulire

Il Comune di Parma ha avviato un'azione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini riguardo alla gestione dei bisogni fisiologici dei cani. Sono stati segnalati casi di cani che urinano su abitazioni e veicoli, con i proprietari tenuti a versare acqua per le pulizie. Questa iniziativa fa parte di un più ampio intervento di miglioramento del decoro urbano, che include anche l’introduzione di un servizio di spazzino di quartiere.

Nel percorso di potenziamento del Decoro Urbano che ha visto numerosi interventi di rafforzamento dei servizi, fra i quali l’introduzione dello spazzino di quartiere, il Comune di Parma richiama l’attenzione dei cittadini sul rispetto delle regole relative alla gestione dei bisogni fisiologici.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Livorno, dal 20 maggio scatta l'obbligo di pulire con acqua la pipì dei caniSacchettino di plastica per raccogliere i bisogni e ora anche bottiglietta d'acqua per sciacquare la pipì dei cani. Livorno introduce l’obbligo di pulire anche la pipì dei cani: cosa cambia e quali sono le sanzioniABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole per contrastare cattivi odori in città A Livorno entra in vigore una nuova misura pensata per migliorare il...