Seguiti da Venezia gli spostamenti dei famigliari fino all' ultima visita in Albania

Un uomo di 45 anni, ricercato da tempo, è stato catturato a Tirana dopo essere stato rintracciato in Albania. La sua attività criminale si concentrava nel traffico di cocaina, con importazioni e distribuzioni che coinvolgevano Venezia, il territorio metropolitano e il Veneto. I familiari dell’individuo avevano seguito i suoi spostamenti fino all’ultima visita in Albania. Le indagini hanno portato all’arresto e alla conferma dei movimenti legati alle operazioni illecite.

Il 45enne latitante trovato e arrestato a Tirana inondava di cocaina Venezia, il territorio metropolitano e il Veneto. Condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostante e spaccio con sentenza della Corte d’Appello lagunare, aveva un ruolo di spicco in una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Trump dà un'ultima chance all'Iran: tregua estesa fino al termine dei negoziatiDonald Trump ha annunciato unilateralmente la proroga della tregua con l'Iran, nel bel mezzo di frenetici sforzi per riportare le due parti al tavolo... Salute in Appennino, nuove tecnologie digitali per ridurre gli spostamenti dei pazientiSi è tenuta oggi, lunedì 2 marzo, presso la Casa della Comunità di Montefiorino, la presentazione delle strumentazioni donate dalla Fondazione Banco... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Art Events accende la Biennale di Venezia 2026 con una rete globale di progetti; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 46 a Venezia; AEROPORTO MARCO POLO: ARRIVA A VENEZIA DA CASABLANCA, ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO UOMO RITENUTO RESPONSABILE DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Questura di Venezia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia spiegato bene. VENEZIA-PALERMO, BIGLIETTI SETTORE OSPITI: LA DECISIONE UFFICIALE DI GOS E QUESTURA di Redazione ForzaPalermo.it La notizia era già nell'aria da diverse ore ma adesso gli organi di pubblica sicurezza (GOS e Questura) hanno diramato il loro - facebook.com facebook