Salute in Appennino nuove tecnologie digitali per ridurre gli spostamenti dei pazienti

Oggi a Montefiorino si è svolta una cerimonia presso la Casa della Comunità per presentare le nuove tecnologie digitali donate dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero all’Azienda USL di Modena. Le apparecchiature sono state istallate nel nuovo ambulatorio di telemedicina, che serve la comunità locale e mira a ridurre gli spostamenti dei pazienti nella zona.

