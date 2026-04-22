Donald Trump ha comunicato di aver esteso unilateralmente la tregua con l’Iran fino alla conclusione dei negoziati in corso. La decisione arriva mentre sono in corso negoziati tra le due parti, con l’obiettivo di trovare un accordo. La proroga sembra essere stata annunciata in modo indipendente, senza coinvolgimento diretto di altri attori o accordi formali. La situazione resta sotto osservazione, con i negoziati che continuano a essere al centro della scena.

Donald Trump ha annunciato unilateralmente la proroga della tregua con l'Iran, nel bel mezzo di frenetici sforzi per riportare le due parti al tavolo dei negoziati. Ore dopo aver annunciato che "si aspettava di bombardare", il presidente degli Stati Uniti ha adottato un tono nettamente diverso in un post sulla piattaforma Truth Social, affermando che avrebbe esteso il cessate il fuoco fino a quando i negoziatori iraniani non avessero presentato una proposta di pace. La scadenza dell'ultimatum era fissata per oggi alle 20, ora di Washington. "Considerato il grave stato di frammentazione del governo iraniano, cosa peraltro non inaspettata, e...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump dà un'ultima chance all'Iran: tregua estesa fino al termine dei negoziati

Trump rilancia l'ultimatum all'Iran tra minacce e tensioni NATO - 1mattina News 07/04/2026

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