Secondigliano lo spacciatore sta per diventare papà e salta la consegna della cocaina

A Secondigliano, un uomo coinvolto nel traffico di droga non ha effettuato una consegna prevista, perché il suo custode era in ospedale in attesa del parto della moglie. Le indagini si concentrano sui traffici locali e sui movimenti degli spacciatori nella zona. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle dinamiche criminali e sulla presenza di attività illecite nel quartiere. La situazione ha portato a un’attenzione maggiore sulle operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Indagini sui traffici di Secondigliano. C'è anche una consegna di droga problematica: il custode dei narcotici era in ospedale: la moglie stava per partorire.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Cocaina e soldi. Lo spacciatore patteggia 9 mesi Roma: fermati turisti con cocaina indosso, rintracciato lo spacciatore, e’ un 20enneDue turisti inglesi, di 22 e 24 anni, sono stati notati dalla polizia locale mentre, con un atteggiamento sospetto, armeggiavano con una bustina... Contenuti e approfondimenti Secondigliano, lo spacciatore sta per diventare papà e salta la consegna della cocainaIndagini sui traffici di Secondigliano. C'è anche una consegna di droga problematica: il custode dei narcotici era in ospedale: la moglie stava per partorire ... fanpage.it Secondigliano, lo spacciatore licenziato in una settimana: non idoneo dopo il periodo di formazioneNell’ordinanza contro il gruppo che gestiva una piazza di spaccio a Secondigliano anche un episodio curioso: un pusher, dopo un periodo di formazione, è stato mandato via perché ritenuto non ... fanpage.it