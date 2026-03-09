Roma | fermati turisti con cocaina indosso rintracciato lo spacciatore e’ un 20enne

Due turisti inglesi di 22 e 24 anni sono stati fermati dalla polizia locale a Roma mentre maneggiavano una bustina di cocaina con atteggiamento sospetto. Nelle stesse ore, gli agenti hanno rintracciato e arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto lo spacciatore. Le operazioni sono state condotte senza incidenti e hanno portato al sequestro della sostanza e all'arresto dei soggetti coinvolti.

Due turisti inglesi, di 22 e 24 anni, sono stati notati dalla polizia locale mentre, con un atteggiamento sospetto, armeggiavano con una bustina contenente cocaina. I due giovani sono stati prontamente fermati e accompagnati agli uffici per le necessarie procedure di identificazione. Successivamente, sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacente per uso personale. Indagini e rinvenimento della droga. Dalle prime verifiche condotte dagli agenti, è emerso il luogo di acquisto della droga, che è stato identificato in un campeggio della Capitale, dove i due turisti avevano alloggiato. Gli agenti si sono quindi recati immediatamente presso la struttura ricettiva e, una volta individuato l’alloggio del presunto spacciatore, hanno avviato una perquisizione approfondita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

