cocaina e soldi lo spacciatore patteggia 9 mesi

Un giovane albanese di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cesena con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante l’operazione sono stati trovati dosi di cocaina, 2.280 euro in contanti e due telefoni cellulari. Il ragazzo, che vive a Rimini, ha patteggiato una condanna a nove mesi di reclusione.

Aveva dosi di cocaina, 2.280 euro frutto di spaccio e due telefoni cellulari. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 19enne albanese, domiciliato a Rimini, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività preventiva, svolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini e nei pressi degli istituti scolastici, domenica pomeriggio i carabinieri hanno notato presso i Giardini Serravalle un’autovettura con a bordo il 19enne che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo. E’ stato subito fermato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Cocaina al bar di fronte allo stadio Bentegodi: spaccio durante le partite

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