Secam bilancio approvato con le garanzie della Provincia dopo un confronto serrato

Durante un’assemblea durata quasi quattro ore, Secam ha approvato il bilancio 2025 con il avallo della Provincia. Nel frattempo, nel processo riguardante l’incendio dell’impianto di Cedrasco, due dirigenti della società sono stati condannati. La decisione sulla gestione economica è avvenuta in un contesto caratterizzato da un confronto intenso tra i soci, senza che siano state comunicate ulteriori decisioni o dettagli.

Nel giorno in cui venivano condannati due dirigenti della società nel processo relativo all’incendio dell’impianto rifiuti di Cedrasco, Secam ha approvato il bilancio 2025 al termine di una lunga e complessa assemblea dei soci durata quasi quattro ore. Un via libera arrivato dopo un confronto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Quasi un'ora di confronto serrato con il rapper e Mr Marra sui temi più disparati(askanews) – La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, all’Europa, dal... Provincia di Arezzo, approvato il bilancio: oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennioÈ stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati...