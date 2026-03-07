Provincia di Arezzo approvato il bilancio | oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennio

Ieri la Provincia di Arezzo ha approvato il bilancio per i prossimi tre anni, con una cifra complessiva superiore agli 80 milioni di euro. La maggior parte delle risorse sarà destinata alla manutenzione e alla sicurezza delle strade provinciali, oltre che agli interventi sugli edifici delle scuole superiori. Questi fondi puntano a migliorare le infrastrutture del territorio e la condizione degli edifici scolastici.

È stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati in gran parte alla manutenzione e alla sicurezza della viabilità provinciale e agli interventi sugli edifici delle scuole superiori. Il documento ha ottenuto il voto favorevole del gruppo consiliare Centrosinistra per Arezzo, insieme alla rappresentante di Patto Civico – Intra Tevere et Arno e a due consiglieri della lista Comuni per la Provincia di area centrodestra. Secondo il gruppo Centrosinistra per Arezzo, il sostegno al bilancio nasce anche dal percorso di confronto avviato dal presidente della Provincia, che prima della stesura del documento ha incontrato i sindaci delle diverse vallate per raccogliere esigenze, priorità e proposte provenienti dai territori.