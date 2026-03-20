Quasi un' ora di confronto serrato con il rapper e Mr Marra sui temi più disparati

Da iodonna.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier ha partecipato a un episodio del Pulp Podcast, dove si è confrontata con il rapper e Mr Marra. Durante l’intervista, sono stati affrontati vari argomenti tra cui la situazione nel Medio Oriente, le questioni europee, il nucleare iraniano e il costo della benzina. La discussione si è concentrata anche sulle sue posizioni riguardo al referendum sulla giustizia, che le sta particolarmente a cuore.

( a skanews) – La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, all’Europa, dal nucleare iraniano, al prezzo della benzina e ovviamente è intervenuta anche su un tema che le sta particolarmente a cuore: il referendum sulla giustizia. «L’ho detto e lo ripeto: non si vota sulla Meloni, ma si vota sulla giustizia. Se tu detesti la Meloni ma sei d’accordo con i contenuti di quel referendum, dovresti votare sì adesso e tra un anno cercare di cacciare la Meloni». Lo stile di Giorgia Meloni. guarda le foto Sui temi internazionali, l’ Iran e la minaccia atomica hanno uno spazio centrale. «Continuo a perseguire la strada di un accordo affinché l’Iran accetti di utilizzare l’uranio solamente a scopi civili e non a scopi militari». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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