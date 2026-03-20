Quasi un' ora di confronto serrato con il rapper e Mr Marra sui temi più disparati

La premier ha partecipato a un episodio del Pulp Podcast, dove si è confrontata con il rapper e Mr Marra. Durante l’intervista, sono stati affrontati vari argomenti tra cui la situazione nel Medio Oriente, le questioni europee, il nucleare iraniano e il costo della benzina. La discussione si è concentrata anche sulle sue posizioni riguardo al referendum sulla giustizia, che le sta particolarmente a cuore.

( a skanews) – La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, all’Europa, dal nucleare iraniano, al prezzo della benzina e ovviamente è intervenuta anche su un tema che le sta particolarmente a cuore: il referendum sulla giustizia. «L’ho detto e lo ripeto: non si vota sulla Meloni, ma si vota sulla giustizia. Se tu detesti la Meloni ma sei d’accordo con i contenuti di quel referendum, dovresti votare sì adesso e tra un anno cercare di cacciare la Meloni». Lo stile di Giorgia Meloni. guarda le foto Sui temi internazionali, l’ Iran e la minaccia atomica hanno uno spazio centrale. «Continuo a perseguire la strada di un accordo affinché l’Iran accetti di utilizzare l’uranio solamente a scopi civili e non a scopi militari». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quasi un'ora di confronto serrato con il rapper e Mr Marra sui temi più disparati Articoli correlati Salvo Liuzzo (Pld): "La Vardera novità interessante, ora il confronto sui temi"Il segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Sicilia interviene sulla candidatura alla presidenza della Regione Il segretario regionale del... Leggi anche: Chi è Mr Marra, lo youtuber che conduce il podcast Pulp con Fedez Altri aggiornamenti su Quasi un'ora di confronto serrato con... Discussioni sull' argomento Leao-Pulisic, quasi amici. Duro confronto anche negli spogliatoi dopo Lazio-Milan; Non ha il biglietto ma il 32enne non vuole scendere dall'autobus, intervengono i carabinieri: Servizio pubblico paralizzato per quasi un'ora; Il risiko nato con la nuova guerra del Golfo coinvolge già quasi venti Paesi; Iran, Trump: La guerra è quasi finita. Telefonata di un'ora con Putin. Giudice trovata morta, 8 ore di confronto ma è stato solo il primo round. Dossier di 450 pagine sulla seconda autopsiaPESARO Dalle 9.30 alle 17.30: tanto è durato l’incidente probatorio per la seconda autopsia sulle cause della morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa il 26 dicembre ... corriereadriatico.it Crans, Marcucci lascia l’ospedale. Il papà: “Una rinascita quasi miracolosa” x.com Masha e Orso. . Erano quasi due ore che cercavo di farli addormentare - facebook.com facebook