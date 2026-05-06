Search in evoluzione Fattoretto | Non basta più posizionarsi bisogna essere citati dalle AI

La ricerca online sta evolvendo rapidamente, portando a un cambiamento nelle modalità di visibilità digitale. Secondo un esperto, non basta più posizionarsi tra i primi risultati, ma è fondamentale essere citati direttamente dalle intelligenze artificiali. Questa trasformazione riguarda soprattutto le modalità di accesso alle informazioni e le strategie adottate da aziende e professionisti per emergere nel mondo digitale.

La ricerca online sta cambiando pelle e, con essa, anche le strategie di visibilità digitale. A lanciare il segnale è l’imprenditore digitale veneto Massimo Fattoretto, che in una riflessione pubblica mette in evidenza il passaggio da una Search basata sui link a un ecosistema in cui le intelligenze artificiali selezionano, sintetizzano e citano le fonti. Secondo Fattoretto, “Google non restituisce più solo link” e i modelli linguistici avanzati non si limitano a cercare informazioni, ma costruiscono risposte. In questo scenario, il tradizionale obiettivo del posizionamento perde centralità: “Non basta più posizionarsi. Bisogna essere il brand che viene riconosciuto, menzionato, consigliato”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Search in evoluzione, Fattoretto: “Non basta più posizionarsi, bisogna essere citati dalle AI” Notizie correlate Macron aumenta le testate nucleari francesi: «Per essere liberi bisogna essere temuti». Il piano con altri 8 paesi e lo stop ai dati sull’arsenaleEmmanuel Macron annunciato di aver «ordinato di aumentare il numero di testate nucleari» dell’arsenale della force de frappe, aggiungendo che Parigi... Alessandro Gassmann: «Essere padri non basta, bisogna fare i padri, sempre. Sono stato fortunato»Negli anni, Alessandro Gassmann ha raccontato più volte il rapporto con il genitore.