Macron aumenta le testate nucleari francesi | Per essere liberi bisogna essere temuti Il piano con altri 8 paesi e lo stop ai dati sull’arsenale

Il presidente francese ha annunciato l'incremento delle testate nucleari dell'arsenale di Parigi, affermando che “per essere liberi bisogna essere temuti”. Ha inoltre comunicato che la Francia non condividerà più i dati sul numero esatto di armi nucleari possedute. La decisione si inserisce in un piano che coinvolge altri otto paesi e comporta uno stop alla divulgazione delle informazioni sul patrimonio atomico francese.

Emmanuel Macron annunciato di aver «ordinato di aumentare il numero di testate nucleari» dell'arsenale della force de frappe, aggiungendo che Parigi non renderà più noti i dati quantitativi sul proprio arsenale atomico. Una scelta di opacità strategica deliberata, che punta a complicare i calcoli di qualsiasi potenziale avversario, di fronte alla crescente «brutalizzazione» del mondo e con un alleato americano sempre più imprevedibile. Il discorso del presidente francese si è svolto davanti alla base sottomarina di Île Longue, vicino Brest, con i vertici militari e politici francesi in prima fila. Macron ha usato toni netti annunciando che non si può piùà considerare «le minacce in modo isolato».