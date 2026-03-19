In occasione della Festa del papà, l’attore ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo di padre, sottolineando che essere padri non è sufficiente, bisogna impegnarsi quotidianamente. Ha ricordato il padre, scomparso nel 2000, pubblicando due foto che li ritraggono insieme. Ha anche affermato di essere stato fortunato nel suo percorso familiare.

Negli anni, Alessandro Gassmann ha raccontato più volte il rapporto con il genitore. Nel 2017, ospite del Bif&St, aveva descritto così il padre: «Era un uomo molto rigido, severo ma anche estremamente dolce e affettuoso. Era un uomo del 1922, di origine ebraica, aveva perso il padre a quattordici anni e vissuto gli stenti del fascismo e della Guerra. Riconosceva il valore di avere iniziato da zero e di non avere mai tentato scorciatoie. Pensava che fosse giusto fare sempre le scelte più faticose e questo è stato per me un grande insegnamento che applico quotidianamente nella mia vita». Un’eredità morale che Alessandro Gassmann dice di portare con sé ogni giorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Gassmann: «Essere padri non basta, bisogna fare i padri, sempre. Sono stato fortunato»

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Guerrieri, vi sta piacendo la fiction di Rai 1. Da 1 a 10 Alessandro Gassmann incarna sempre di più lo stile dell’avvocato Guerrieri, un personaggio curioso e affascinante. Una fiction che va oltre il tema della giustizia. Attualmente è tra le serie più viste di q - facebook.com facebook

La serie tv #Guerrieri, con Alessandro Gassmann, vince ancora col 22,4% e più di 3.5 milioni di telespettatori su Rai 1. Su Canale 5 #ScherziAParte continua a scendere: ieri 2.6 milioni e 21%. Segna -5 punti e quasi -1 milione di telespettatori dalla prima x.com