Negli ambienti calcistici inglesi si afferma spesso che le squadre francesi e tedesche non avrebbero lo stesso livello se disputassero le partite in Premier League. Questa convinzione si ripete come un'idea condivisa e si basa sul confronto tra le prestazioni nei rispettivi campionati e nelle competizioni internazionali. Le dichiarazioni si concentrano sull'ipotesi che la forza delle squadre europee possa dipendere dal livello del campionato in cui competono.

Ormai è diventato una specie di mantra, una sorta di alibi circolare: eh ma come si gioca in Premier, eh ma come ci stanchiamo noi in Premier, eh se giocassero anche Psg e Bayern in Premier. E’ una supposizione che anche il Times cerca di indagare con i numeri: Psg e Bayern sarebbero così forti se giocassero nel campionato inglese? Ci tengono molto a questa cosa, gli inglesi. E allora ecco i numeri. L’Arsenal ha disputato 58 partite prima delle semifinali di ritorno di Champions, contro le 51 del Bayern e le 52 del Psg. La media di giorni di riposo tra una gara e l’altra era di 4,53 per i Gunners, contro 5,2 e 5,29 per le avversarie. Declan Rice ha giocato quattro partite in più di Vitinha.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Psg e Bayern giocassero in Premier non sarebbero così forti, dicono gli inglesi

The PSG and Bayern Munich lesson that the Premier League must take

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