Durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore ha commentato la vittoria del Milan, affermando che la squadra rappresenta una minaccia e aggiungendo che la presenza degli attaccanti potrebbe rendere il reparto offensivo ancora più pericoloso. Ha inoltre sottolineato che il team ha dimostrato solidità e che le potenzialità offensive potrebbero aumentare con l'inserimento di alcuni giocatori.

Come ogni domenica sera, è andato in onda 'Sky Calcio Club'. Tra gli ospiti al tavolo di Fabio Caressa anche l'ex difensore del Milan Alessandro 'Billy' Costacurta che ha parlato dei rossoneri dopo la vittoria col Torino e della lotta Scudetto con l'Inter e il Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni "Max Allegri dice una cosa dalla terza giornata: il Milan dopo 55-60 minuti è meglio delle altre. Probabilmente col Torino anche grazie alla tattica dopo quei minuti i rossoneri prendono il sopravvento, ma non è la prima volta. Questa succede anche grazie ai cambi, ad un atteggiamento diverso, ma anche perché fisicamente il Milan è forte e poi ha 3-4 giocatori forti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Il Milan è una squadra pericolosa, pensa se giocassero anche gli attaccanti”

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